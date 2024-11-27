Она советует применять этот способ только тогда, когда вы действительно в этом нуждаетесь.

Многие люди в выходные пытаются выполнить все дела, на которые нет времени и сил в будние дни. За уборкой, мытьем посуды и стиркой они не замечают, как наступает начало новой рабочей недели.

Исследовательница счастья и писательница Кэсси Холмс считает, что изменить это довольно просто - надо начать относиться к выходным как к отпуску. Как передает CNBC, в подкасте "Everyday Better with Leah Smart" она объяснила, что люди воспринимают отпуск как перерыв от дел, а вот в выходные выполняют рутинные задачи.

Еще в 2017 году Холмс провела эксперимент, в котором приняли участие более 400 работающих американцев. Часть группы должна была воспринимать выходные как отпуск, а другая - провести их так, как всегда. Женщина пришла к выводу, что первые проявляли больше удовольствия и позитива, когда возвращались к работе.

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Тем, кому в выходные не хватает времени на все, женщина советует проживать "отпуск" лишь в один день из двух. Вы можете поехать в местный заповедник или пойти в ресторан или спа-салон. Если же у вас много дел, то устраивайте маленькие перерывы на приятные для вас вещи.

Однако писательница имеет и предостережения относительно применения такой тактики. По ее словам, постоянное проживание выходных как отпуска может превратить отдых от рутины в саму рутину. Она советует устраивать такие дни только тогда, когда вы действительно в этом нуждаетесь.

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