Стоит вести дневник радости, посоветовала специалист.

Не все знают, как стать счастливым, и ищут разные способы, чтобы улучшить свое эмоциональное состояние.

Сначала нужно найти вдень около 20 минут, чтоб прочувствовать свои эмоции (в частности, злость, грусть), поделиться ими или выплеснуть их, отказаться от подавления негатива, а потом сделать шаги для улучшения эмоционального состояния, приводит сведения эксперта по счастью Джессики Вайс издание CNBC.

По словам эксперта, есть три простых способа, которые помогут увеличить количество радости в жизни.

Видео дня

Как стать радостнее - просты шаги

Вайс отметила, что для воплощения в жизнь первого шага понадобится пустой блокнот.

Вот какие есть способы улучшения эмоционального состояния:

1. Начать вести дневник радости - записывать три вещи, которые на протяжении дня принесли вам радость, и объяснить причину. Эксперт отметила, что суть задания заключается в том, чтобы вы могли понять, что вам подняло настроение и сможет в целом его улучшить;

2. Создать моменты неожиданной благодарности. Давно доказано, что благодарить других за что-то полезно. "Вы как бы высвобождаете внутри себя дозу дофамина, выражая, как сильно другой человек повлиял на вас. Человек, получающий эту благодарность, также получает эти "гормоны хорошего настроения", - отметила эксперт.

Вайс добавила, что неожиданная благодарность - это хорошие слова за то, что было давно. По ее словам, такое действие способствует тому, чтобы человек стал более радостным.

3. Наслаждаться особым моментом. Когда вы сталкиваетесь с чем-то положительным, например, получаете комплемент, видите красивый закат по дороге домой, нужно позволить этому захлестнуть вас, необходимо остановиться на мгновение, признать радость, которую вы чувствуете.

Вайс посоветовала создать мысленный образ того, что вы видите, обратить внимание на это ощущение в своем теле. По словам эксперта, есть исследования, которые показывают, что наслаждение моментом помогает нам расти в способности к счастью:

"Наслаждение - одно из лучших упражнений для наращивания этой мышцы счастья".

Интересные новости - что уже сообщалось

Ранее психологи объяснили, как правильно жить в этом мире. По сведениям экспертов, важно, чтобы люди поняли, в частности, что нужно жить сейчас, а не оставаться в прошлом или думать постоянно о будущем.

Вас также могут заинтересовать новости: