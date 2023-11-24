Если вы хотите узнать немного больше о своей личности, пройдите этот тест и удивитесь.

Этот психологический тест очень простой - достаточно взглянуть на картинку и интуитивно выбрать глаз, который больше всего привлекает ваше внимание. Ниже вы найдете значение для каждой картинки.

Выберите глаз, который понравился больше - ответы на тест по картинкам

Вот что значит ваш выбор:

Глаз №1 - уверенная личность

Если вы выбрали этот глаз, то это означает, что вы очень общительный человек. Вы также относитесь к тем, кто дает возможность случиться всему в своей жизни - считаете, что лучше рискнуть, чем убегать, и готовы с глазу на глаз встретиться со всеми сомнениями и проблемами. Вы никогда не показываете неуверенность и страх - и это здорово и достойно уважения. Также вы готовы потратить много сил на других людей, и именно это помогает вам залечить свои раны.

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Глаз №2 - формальная личность

Если вы выбрали второй глаз, то относитесь к тем, кто старается поступать правильно. Вы считаете, что от ваших действий зависит жизнь других людей, поэтому стараетесь не давать волю эмоциям и делаете то, что, по вашему мнению, лучше всего.

Глаз №3 - жертвенная личность

Если ваш выбор пал на третий глаз, это значит, что вы пережили много ударов в своей жизни, но, несмотря на это, никогда не показываете негатива другим. Это потому, что каждый раз, когда вы падали, вы поднимались. Все ваши падения сделали вас сильнее. Достаточно посмотреть, какими вы были 5 лет назад по сравнению с сегодняшним днем, и вы действительно будете удивлены.

Глаз №4 - посредственная личность

Если вы выбрали этот глаз, то жизнь для вас - это головоломка, которая никогда не надоедает вам, и вы знаете, что в ней до сих пор не хватает многих кусочков. Вы - человек, который много думает и теряется в собственных мыслях. Кроме этого, вы любите задавать вопросы и находить в вещах скрытый смысл.

Глаз №5 - загадочная личность

Если вы выбрали глаз №5, то ваш образ жизни очень загадочен, и ваши действия также вызывают некоторое замешательство. Поэтому позвольте дать совет: прежде чем заговорить с другим человеком, очень хорошо подумайте.

Глаз №6 - чувствительная личность

Вы - внимательный наблюдатель, все замечаете и ничего не оставляете на волю случая. Вы - удивительно чувствительный человек, и даже самая незначительная вещь может произвести на вас впечатление. С другой стороны, вы не пытаетесь показать свою хрупкость, а наоборот - предпочитаете демонстрировать проницательность.

Глаз №7 - энергетическая личность

Ваша энергия раскрывается в любых ситуациях. Вы бросаетесь из одной крайности в другую, то любите, то ненавидите. Однако нельзя сказать, плохо это или хорошо: это может быть как положительным, так и отрицательным фактором в определенных ситуациях.

Глаз №8 - причудливая личность

Если вы выбрали восьмой глаз, то у вас довольно необычные интересы и убеждения. Вы любите свободу и не любите правил. Когда вы принимаете решение, то поступаете в соответствии со своими принципами. Также вы очень открыты, но стараетесь избегать тех людей, которых считаете "серыми".

Глаз №9 - интуитивная личность

Если вам больше всего понравился этот глаз, то вы - человек, который тонко чувствует мир и людей. Вы можете понять что-то о человеке только по его выражению лица или голосу. Вместе с тем, вы не проявляете, кем вы есть, а сами решаете, что можно показать, а что - нет.

Вы также можете пройти еще один быстрый тест на личность - узнайте, что говорит о вас манера держать чашку.

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