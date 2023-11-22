Этот тест по картинкам может раскрыть вас с неожиданной стороны.

Личностные тесты не только хорошо отвлекают мозг, но и помогают расшифровать черты характера человека. Этот новый тест раскроет часть вашей личности по языку тела. Выберите один из шести способов держать чашку, показанных на картинке, и определите, как держите вы. Ответы приводим ниже.

Тест по манере держать чашку - ответы

1. Если вы выбрали вариант 1

Вы - уверенный в себе человек, который знает, чего хочет в жизни. Вот только порой вы склонны казаться слишком самоуверенным - это заставляет окружающих чувствовать себя неловко. Будьте попроще.

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2. Если вы выбрали вариант 2

Вы всегда прислушиваетесь к мнению других и обладаете отличной способностью работать в команде. Но вот когда вы работаете в одиночку, то ваша продуктивность и динамизм, к сожалению, не на том уровне. Вывод - ищите себе хорошую команду.

3. Если вы выбрали вариант 3

Вы тихий и холодный человек, поэтому вам часто не доверяют. Научитесь открываться, чтобы не оказаться в изоляции.

4. Если вы выбрали вариант 4

Вы вдумчивый и рациональный человек. Никогда не торопите события, боясь потерпеть неудачу. С одной стороны - это неплохо, с другой - излишняя осторожность мешает вам наслаждаться жизнью.

5. Если вы выбрали вариант 5

Ваша чувствительность - ваша сильная сторона, но вас часто не воспринимают всерьез. Научитесь управлять своими эмоциями, чтобы не казаться окружающим людям ребенком.

6. Если вы выбрали вариант 6

Вы - человек, который умеет радоваться жизни и веселиться. Однако ваша любовь к приключениям и стремление уйти от реальности могут работать против вас. Задумайтесь, чтобы это не привело к серьезным проблемам в вашей жизни.

Вы можете пройти также тест на личность, который расскажет, насколько вы успешны.

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