Старайтесь "сканировать" изображение, а не просто долго рассматривать.

Визуальные загадки для детей и взрослых становятся все более популярными, поскольку позволяют проработать важную черту личности - внимательность. Именно благодаря внимательности можно вовремя справиться с непростой оптической иллюзией, на которой изображены курица и гордый пеликан.

Обычные люди без проблем сразу видят пеликана и могут его долго рассматривать, но быстро не найдут домашнюю птицу. Настоящий уникум сможет разыскать на этой иллюзии курицу всего за 10 секунд.

Едва ли не главное, что надо сделать для достижения успеха, - осознать, что нельзя очень долго просто рассматривать какую-то часть картинки. Взгляд должен очень быстро, но в то же время обдуманно, перескакивать из одной точки в другую. Можно просто представить себя неким "сканером".

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Если очень быстро "просканируете" все изображение, то будете иметь огромные шансы на триумф уже после первой попытки. Но в случае провала точно переживать не стоит - просто потренируйте свою внимательность и потом сможете за считанные секунды найти курицу.

Правильный ответ на оптическую иллюзию такой - домашняя птица находилась за забором.

Такая необычная головоломка появилась в сети недавно

Опубликовано изображение, на котором среди большого количества фигур шахматного короля нужно найти очень странного монарха.

Человек, наделенный гениальным IQ (коэффициентом интеллекта), сможет с этой задачей справиться за 5 секунд. Чтобы стать триумфатором, нужно быть очень разборчивым в деталях. Внимательность должна быть "включена" на максимум.

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