Можно попросить кого-то последить за временем, пока будете искать необычную шахматную фигуру.

У вас коэффициент интеллекта (IQ) гениального человека, если эта загадка для взрослых и детей, основанная на изображение, вам "по зубам".

На рисунке много рядов с фигурами шахматного короля, и есть один нюанс - среди этого большого количества фигур одна очень странная. Этого странного короля необходимо разыскать за 5 секунд. Вы с этой задачей за такое время точно справитесь, если имеете высокий IQ.

Вам точно не нужно "залипать" на каждой отдельной фигуре - если выберете такую тактику, то проиграете. Подумайте, как стоит поступить, чтобы уложиться в отведенное количество времени. Обращайте внимание на мелочи. В этой задаче именно они играют ключевую роль.

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Когда соберетесь с мыслями, продумаете тактику - беритесь за дело. Только не забудьте на каком-нибудь гаджете засечь время, чтобы все было честно. А еще лучше - попросите кого-нибудь следить за тем, сколько же секунд вам понадобится, чтобы разыскать короля "с изюминкой".

Не бойтесь сделать несколько "подходов" к этой головоломке - никто не говорит о том, что триумфа нужно достичь с первой попытки, а в случае провала второй раз за работу и браться не стоит. Будьте уверены и расслаблены, но упорно идите к своей цели.

Правильный ответ мы сейчас вам покажем.

Вот такая любопытная оптическая иллюзия ранее уже выложена в сеть

На рисунке, где в центре внимание сразу находятся буйвол и носорог, нужно найти синичку.

Умственные "гиганты" смогут справиться с этой оптической иллюзией за 7 секунд. Постарайтесь выполнить эту задачу вовремя. Главное - не тратьте много времени на простое рассматривание картинки, нужно сразу анализировать изображенное.

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