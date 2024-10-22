Перед тем, как браться за поиски ореха, стоит подумать, с каким подвохом можно столкнуться.

Есть коварные оптические иллюзии-загадки для детей и взрослых, которые могут помочь проверить уровень внимательности и способности логически мыслить, а также "прокачать" умение быстро находить решения непростых задач.

Новое задание-загадка такое - следует за 8 секунд разыскать среди грибов орех.

Журналисты отметили, что сначала все видят кучу грибов, чтобы разыскать орех вовремя надо понять, о каком подвохе может идти речь в условии задания.

Видео дня

Стоит вспомнить, как выглядит орех, сравнить его с грибами и подумать, как же его можно было спрятать так, чтобы оптическая иллюзия стала коварной:

Не спешите браться за поиски, лучше сперва осознайте, с каким подвохом можете столкнуться, а потом уже включайте секундомер.

Подвох заключался в том, что орех немного закрывала шапка гриба. Орех легко перепутать с этой частью гриба, поэтому поиски были непростым делом.

Такая головоломка уже опубликована

Среди закарпатского леса надо найти белку за 9 секунд. В центре внимания находится водопад, видны деревья и кусты, и где-то на картинке также есть небольшое животное. Люди с высоким уровнем IQ должны вовремя справиться с этой оптической загадкой.

Вас также могут заинтересовать новости: