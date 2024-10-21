Сначала стоит подумать, где белка не может находиться.

Есть хитрые визуальные загадки-головоломки, благодаря которым можно определить, что человек наделен высоким уровнем IQ (коэффициент интеллекта).

Свежая загадка такова - надо среди закарпатского леса возле водопада Шипот (находится возле села Пилипец) разыскать белку.

Головоломка хитрая, поэтому будьте готовы к тому, что во время поисков животного вы столкнетесь с какой-то "ловушкой". Задание также осложнено дедлайном - разыскать белку следует за 9 секунд.

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Журналисты отметили, что стоит сразу понять, где не может находиться белка:

"Можно сразу отсечь большую часть изображения и сэкономить много времени".

Тот, кто сразу догадался, что животное не стоит искать где-то в водопаде, имел гораздо больше шансов добиться успеха. Белка находилась в естественном тайнике - она была за кустами, и там довольно тяжело ее заметить.

Уже опубликован простой тест для проверки IQ

Надо среди большого количества чисел 8982 найти число, которое по одному признаку можно назвать странным. Такое число следует разыскать за 9 секунд.

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