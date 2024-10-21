Следует разыскать белку среди леса за менее чем 10 секунд / коллаж с фото УНИАН (Николай Тыс) и pixabay.com

Есть хитрые визуальные загадки-головоломки, благодаря которым можно определить, что человек наделен высоким уровнем IQ (коэффициент интеллекта).

Свежая загадка такова - надо среди закарпатского леса возле водопада Шипот (находится возле села Пилипец) разыскать белку.

Головоломка хитрая, поэтому будьте готовы к тому, что во время поисков животного вы столкнетесь с какой-то "ловушкой". Задание также осложнено дедлайном - разыскать белку следует за 9 секунд.

Видео дня

Журналисты отметили, что стоит сразу понять, где не может находиться белка:

"Можно сразу отсечь большую часть изображения и сэкономить много времени".

Надо найти белку на хитрой головоломке / коллаж УНИАН

Тот, кто сразу догадался, что животное не стоит искать где-то в водопаде, имел гораздо больше шансов добиться успеха. Белка находилась в естественном тайнике - она была за кустами, и там довольно тяжело ее заметить.

Белку "спрятали" в кустах возле водопада / коллаж УНИАН

Уже опубликован простой тест для проверки IQ

Надо среди большого количества чисел 8982 найти число, которое по одному признаку можно назвать странным. Такое число следует разыскать за 9 секунд.

Вас также могут заинтересовать новости: