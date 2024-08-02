Фотографируя достопримечательности и пейзажи, не забудьте также включить этот важный элемент.

Панорамные снимки захватывающих горных пейзажей в национальном парке Йосемити или исторического места, например Тадж-Махал, будут иметь для вас гораздо большее значение, если на них также изображены вы и ваши спутники - не говоря уже о том, что вы можете найти бесчисленное количество профессиональных фото этих мест на открытках или в интернете. Об этом в своей статье для HuffPost Life пишет репортер Келси Борресен.

Она рекомендует всегда снимать себя или своих близких на фото - тем более, что сегодня смартфоны могут делать качественные фотографии, и вам не нужно беспокоиться, что у вас есть ограниченное количество изображений, как это было во время съемки на пленку.

"Я не утверждаю, что вы не должны фотографировать прекрасные пейзажи или туристические достопримечательности без близких людей, особенно если вам это нравится. Я просто говорю, что вы, вероятно, захотите сделать приоритетными фотографии с вами или вашими близкими в кадре, потому что эти изображения будут наиболее особенными, когда вы оглядываетесь на свои путешествия", - пишет автор. Видео дня

В свою очередь тревел-блогер Шон Лау отмечает, что фотографии с друзьями и семьей - это "лучшая часть фотографий из отпуска".

"Конечно, эти красивые достопримечательности и пейзажи хороши, но их нельзя сравнить с воспоминаниями, которые вы и ваши близкие создаете вместе. Когда мы оглядываемся на наши фотографии, мы вспоминаем смех и веселье, которые мы провели с нашими близкими, а не то, как красиво выглядели Биг-Бен или Эйфелева башня. Если бы мы просто хотели красивых фотографий места, мы могли бы найти множество в Интернете. Но именно те моменты с людьми, которые нам не безразличны, делают наши путешествия особенными и незабываемыми", - сказал Лау.

Время отпусков - последние новости

Туристам назвали золотые правила бюджетного путешествия. В любой поездке можно придумать, как сэкономить - главное не слишком сильно себя ограничивать, чтобы отпуск не потерял смысл.

На фоне глобальной нестабильности и роста цен по всему миру путешествия обходятся все дороже. Однако поскольку большинство туристов все еще не готовы отказываться от поездок, они ищут всевозможные способы, как сэкономить на их организации.

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