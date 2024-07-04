Мята - кладезь витаминов, антиоксидантов и питательных веществ.

Ничто не сравнится с хорошим освежающим напитком в солнечный жаркий летний день. И это самое время переключиться на что-то более здоровое. Показательный пример: вода с мятой. Это суперосвежающий напиток, настоянный на травах, который поможет вам не только расслабиться и увлажниться, но и принесет колоссальную пользу здоровью, пишет healthshots.com.

Вода с мятой - польза для здоровья

По словам экспертов, включение воды с мятой в рацион:

Улучшит пищеварение. Простой настой может помочь улучшить пищеварение и облегчить такие симптомы, как газы и вздутие живота. Исследование, опубликованное в журнале Biology, показало, что перечная мята расслабляет пищеварительные мышцы и снимает спазмы в кишечнике.

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Сбалансирует гормональный дисбаланс. Исследование, опубликованное в журнале Biomolecular Concepts, показало, что мята может помочь сбалансировать ваши гормоны и лечить синдром поликистозных яичников, гормональный дисбаланс, который влияет на репродуктивные органы женщины.

Сохранит водный баланс. Вода с мятой обеспечивает необходимое увлажнение, что важно для поддержания функций организма и общего состояния здоровья.

Снимет стресс. Мята всегда использовалась в качестве аюрведического средства для снятия стресса и успокоения.

Поможет похудеть. Исследование, опубликованное в Международном журнале ожирения, показало, что замена диетических напитков водой может помочь вам похудеть.

Повысит иммунитет. Мята - кладезь витаминов и антиоксидантов, питательных веществ, которые помогают укрепить иммунитет. Она содержат витамины растительного происхождения, которые помогают защитить ваши клетки от повреждений.

Улучшит здоровье кожи. Листья мяты богаты салициловой кислотой и витамином А, которые необходимы для поддержания здоровья вашей кожи. Кроме того, вода с мятой обладает противогрибковыми и антибактериальными свойствами, которые помогают справиться с воспалениями и предотвратить появление прыщей. Регулярное употребление этого напитка поможет вывести токсины из организма, а кожа станет чистой и здоровой.

Ранее УНИАН писал, что ученые выяснили удивительную пользу корицы для здоровья.

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