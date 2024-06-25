Мята - освежающая, вкусная и наполненная питательными веществами.

Как популярная домашняя трава, мята на самом деле является общим термином для нескольких сортов растений из семейства Mentha, включая мяту перечную, мяту обыкновенную и яблочную мяту. Несмотря на то, что мята известна своим освежающим вкусом и способностью освежать дыхание, многие могут не осознавать, что мята действительно приносит пользу нашему здоровью многими способами. Об этом пишет Real Simple.

Листья мяты перечной не содержат никаких макро- или микроэлементов, за исключением витамина А. Однако большинство преимуществ мяты для здоровья происходит от ее растительных соединений и содержания эфирного масла, включая флавоноиды, ментол и терпены.

Это уникальное распределение питательных веществ придает этой цветочной траве немало подтвержденных преимуществ для здоровья.

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Укрепляет иммунитет

Полифенолы и флавоноиды - это две хорошо изученные группы растительных соединений, которые вместе со многими другими антиоксидантами содержатся в мяте, сохраняя клетки здоровыми и свободными от болезней.

Антиоксиданты помогают защитить клетки от свободных радикалов или нестабильных молекул, которые наносят вред. Эти биоактивные соединения также помогают уменьшить воспаление, дополнительно укрепляя иммунную систему. Исследования даже обнаружили, что мята оказывает противораковое действие.

Поддерживает здоровье полости рта

Есть веские причины для того, чтобы мята была включена в бесчисленное количество средств для ухода за полостью рта, от зубной пасты и жидкости для полоскания рта до мятных таблеток для десен и дыхания. Оно не только освежает дыхание, но и масло мяты перечной также обладает антибактериальными, противогрибковыми и антибиоплевковыми свойствами, чтобы предотвратить или помочь в лечении ряда проблем со здоровьем полости рта.

Эти преимущества вполне оправдывают частое использование этой популярной травы в современной стоматологии.

Способствует лучшему здоровью глаз

Будучи хорошим источником витамина А, мята также может улучшить здоровье глаз. Этот жирорастворимый витамин играет важную роль в нескольких системах, необходимых для оптимальной работы глаз.

Витамин А также помогает предотвратить определенные заболевания глаз, такие как дегенерация желтого пятна.

Чемпионы "Здоровья мозга и сна"

Новые исследования показали, что мята положительно влияет на несколько аспектов здоровья мозга и сна благодаря содержанию в ней биоактивных соединений. В частности, мята улучшает когнитивные функции и уменьшает умственную усталость.

Между тем другие исследования показали, что потребление перечной мяты улучшает память и качество сна, одновременно уменьшая признаки стресса и тревоги. Кроме того, исследование 2020 года связало мятную ароматерапию с улучшением качества сна у больных раком.

Способствует здоровью кишечника

Мята, особенно мята перечная, также связана с улучшением здоровья кишечника как релаксант гладких мышц для всего желудочно-кишечного тракта.

Кроме того, исследования показали, что эта трава особенно полезна для лечения симптомов синдрома раздраженного кишечника.

Способствует здоровью сердца и метаболизма

Поскольку мята содержит много антиоксидантов, она может помочь предотвратить хронические заболевания, такие как болезни сердца и диабет.

Это благодаря мощности соединений мяты, которые борются со свободными радикалами, а также их способности противостоять воспалениям в организме, которые являются основными причинами этих серьезных заболеваний.

Поддерживает здоровье дыхательных путей и синусов

Мята улучшает здоровье дыхательных путей и синусов. Частично это связано с антибактериальными и противовирусными свойствами мяты, которые помогают устранить причину любого раздражения дыхательных путей или пазух или инфекции.

На самом деле мята даже оказалась эффективной против COVID-19. Но мята также действует как отхаркивающее средство, которое помогает расщеплять слизь и мокроту, чтобы уменьшить кашель. Кроме того, мята успокаивает боль в горле и облегчает боль во всем теле.

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