Килмер подчеркнул, что автомобили с пробитой прокладкой головки блока цилиндров могут выделять белый дым, когда двигатель работает на холостом ходу.

Скотти Килмер, который работает механиком более 55 лет, поделился простым предупреждающим признаком, который может помочь им избежать усугубления серьезной проблемы с двигателем.

В недавнем видео он призвал всех водителей уделить 30 секунд на проверку того, что прокладка головки блока цилиндров взорвалась, предупредив, что ее ремонт может быть очень дорогим, пишет Daily Express.

"Сегодня я покажу вам, как определить, взорвалась ли прокладка головки блока цилиндров вашего автомобиля. Сейчас работы по замене прокладки головки блока цилиндров очень дороги. Это не прокладка клапанной крышки здесь сверху, а прямо посередине, когда головка касается блока - очень дорого. Когда двигатель холодный, снимите крышку радиатора и загляните внутрь. Затем запустите холодный двигатель, и если вы увидите выходящие пузырьки, прокладка головки блока цилиндров взорвалась. Если охлаждающая жидкость выглядит пенистой, как молочный коктейль, значит, прокладка головки блока цилиндров взорвалась", - объяснил он.

Видео дня

Отмечается, что прокладка головки блока цилиндров создает компрессию в двигателе, герметизируя камеру сгорания и предотвращая утечку или смешивание охлаждающей жидкости и масла.

Если прокладка выходит из строя, водители, скорее всего, обнаружат, что двигатель перегревается гораздо быстрее, и, если ее не проверить, это может также привести к серьезному повреждению других компонентов. Ремонт может быть очень дорогим.

Килмер также подчеркнул, что автомобили с пробитой прокладкой головки блока цилиндров также могут выделять белый дым, когда двигатель работает на холостом ходу. Он добавил:

"Если вы видите клубы белого дыма, выходящие из выхлопной трубы, это означает, что охлаждающая жидкость попадает в выхлопную систему, и этого определенно не должно быть".

Отмечается, что выхлопной дым обычно становится белым, когда прокладка головки блока цилиндров выходит из строя из-за сжигания охлаждающей жидкости двигателем. Помимо регулярной проверки компонентов двигателя на предмет признаков неисправности, водители могут избежать дорогостоящего ремонта, контролируя систему охлаждения.

Кроме того, регулярно проверяя уровень охлаждающей жидкости под капотом, водители смогут избежать проблем, вызванных перегревом автомобиля.

Советы Скотти Килмера

Один из самых популярных YouTube-блогеров, посвященных автомобилям, дал водителям, путешествующим на короткие расстояния, полезный совет, который может помочь предотвратить дорогостоящие поломки.

Скотти предлагает водителям не бояться время от времени увеличивать обороты двигателя, заявляя, что многие современные двигатели рассчитаны на работу на высоких скоростях.

Вас также могут заинтересовать новости: