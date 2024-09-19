Это может оставить следы на всей краске бензиновых и дизельных моделей, которые, скорее всего, появятся в солнечные дни.

Лучший автомеханик Скотти Килмер указал на то, что использование обычного метода очистки может иметь неприятные последствия и повредить транспортные средства.

Ведущий эксперт подчеркнул, что использование губок для мытья кузова может поцарапать краску, пишет Daily Express.

Это может оставить следы на всей краске бензиновых и дизельных моделей, которые, скорее всего, появятся в солнечные дни.

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Однако Скотти показывает, что замена губки на что-то другое, доступное в большинстве магазинов, скорее всего, защитит кузов.

Выступая на своем канале YouTube, Скотти сказал: "Сегодня я собираюсь показать вам, почему вы никогда не должны использовать губку для мытья автомобиля. Хорошо, я признаю, что в молодости я использовал губки, потому что был глупым и не знал ничего лучшего. Сегодня я выбросил губку и использую шерстяную варежку. Губки могут поцарапать краску. Шерстяные варежки мягкие, они просто чистят".

Между тем, Скотти подчеркнул, что автомобилисты также должны проверять, подходит ли раствор, который они используют для мытья автомобиля, для этой цели.

Простого смешивания моющего средства и воды недостаточно, если водители хотят, чтобы их автомобиль блестел должным образом.

Он прокомментировал: "И пока вы этим занимаетесь, не используйте жидкость для мытья посуды и воду. Это для мытья посуды. Убедитесь, что вы хорошо помыли машину, как эта".

Скотти указал на блестящий кузов своего автомобиля, прежде чем добавить: "Эта краска 15 лет, доказательство того, что она работает".

Советы Скотти Килмера

Ведущий автомеханик Скотти Килмер подчеркнул, что владельцы подержанных автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями могут "сэкономить тысячи", проверив сегодня один компонент в своих автомобилях.

Скотти предположил, что доливка масла или поддержание его выше определенной точки поможет обеспечить бесперебойную работу транспортных средств.

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