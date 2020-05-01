В США автора книги "Как убить мужа" обвинили в убийстве мужа
Американская писательница Нэнси Крэмптон-Брофи, которая является автором пособия «Как убить мужа», обвиняется в убийстве собственного супруга Дэна Брофи.
Об этом сообщает People.
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Мотивом преступления могла стать страховка в размере миллиона долларов.
В ноябре 2011 года Нэнси Крэмптон-Брофи написала рассказ-пособие «Как убить мужа».
Дэн Брофи, работавший шеф-поваром, был убит 2 июня 2018 года выстрелом из огнестрельного оружия в Кулинарном институте Орегона в Портленде. Нэнси задержали спустя три месяца.
По данным прокурора, в последние годы семейство Брофи испытывало финансовые проблемы. Дэн Брофи был единственным бенефициаром со страховой выплатой в размере 1,15 миллиона долларов. Кроме того, пара скопила капитал в размере 312 тысяч долларов.
По версии обвинения, Нэнси в случае гибели мужа должна была получить все деньги. Она якобы намеревалась продать дом и отправиться в путешествие, но своей вины писательница не признает.
Как сообщал УНИАН, житель Флориды случайно застрелил своего зятя, прилетевшего в США из Норвегии, чтобы сделать ему сюрприз.