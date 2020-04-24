В Ривном пенсионерка застряла в заборе, пытаясь пролезть на закрытое кладбище
23:16, 24 апреля 2020Курьёзы
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Ее крики услышали охранники и сняли с забора.
Жительница Ровно пыталась попасть на кладбище / rivnepost.rv.ua
На ривненском Новом кладбище в пятницу произошел курьезный инцидент с участием 70-летней женщины.
Об этом рассказал спикер городского головы Николай Прокопчук, пишет "Рівне вечірнє".
По его словам, поскольку кладбище закрыто, то пенсионерка решила перелезть через забор.
"Женщина перелезала и застряла. Поскольку она начала кричать, ее услышали охранники кладбища. Им пришлось снимать женщину. Вообще ситуация напряженная. Люди перелезают через забор, ломают забор и замки", - говорит чиновник.
Издание уточняет, что из-за переноса Поминального воскресенья городские кладбища закрыты до понедельника.
Как сообщал УНИАН, доступ на кладбища Киева ограничили до 6 июня.
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