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В Ривном пенсионерка застряла в заборе, пытаясь пролезть на закрытое кладбище

23:16, 24 апреля 2020
Курьёзы
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Жительница Ровно пыталась попасть на кладбище / rivnepost.rv.ua

Об этом рассказал спикер городского головы Николай Прокопчук, пишет "Рівне вечірнє".

По его словам, поскольку кладбище закрыто, то пенсионерка решила перелезть через забор.

"Женщина перелезала и застряла. Поскольку она начала кричать, ее услышали охранники кладбища. Им пришлось снимать женщину. Вообще ситуация напряженная. Люди перелезают через забор, ломают забор и замки", - говорит чиновник.

Издание уточняет, что из-за переноса Поминального воскресенья городские кладбища закрыты до понедельника.

Как сообщал УНИАН, доступ на кладбища Киева ограничили до 6 июня.

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