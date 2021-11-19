Судьбу конфискованных вибраторов может решить специальная комиссия/фото: ua.depositphotos.com

Соломенский суд Киева 27 августа конфисковал в пользу Украины 475 вибраторов. Изделия находятся на складе киевской таможни, а дальше их, скорее всего, продадут на аукционе.

Об этом сообщили в Министерстве юстиции в ответ на запрос APnews

В ведомстве уточнили, что, если вибраторы новые, не использовались и не повреждены, то они, скорее всего, утилизации или переработке не подлежат. При этом отмечается, что обычно конфискованный товар продают на аукционе, но соответствующее решение должна принять специальная комиссия, состоящая из:

  • представителей соответствующего органа государственной исполнительной службы;
  • представителей государственной налоговой инспекции города;
  • представителей объединенной и специализированной государственной налоговой инспекции главного управления ГНС, а если имущество изъято таможней, то представителей соответствующей таможни.

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Стоит отметить, что общая стоимость вибраторов составляет 635,5 тысячи гривен:

  • Charming Smile Satisfyer — 69 штук;
  • Petting Hippo Satisfyer — 69 штук;
  • Yummy Sunshine Satisfyer — 64 штуки;
  • Master Satisfyer — 37 штук;
  • Magic Bunny Satisfyer — 140 штук;
  • Mr. Rabbit Satisfyer — 70 штук;
  • Double Plus Remote Satisfyer — 2 штуки;
  • High Fly Satisfyer — 24 штуки.

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Автор: Анастасия Горбачева