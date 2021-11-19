Соломенский суд Киева 27 августа конфисковал в пользу Украины 475 вибраторов. Изделия находятся на складе киевской таможни, а дальше их, скорее всего, продадут на аукционе.
Об этом сообщили в Министерстве юстиции в ответ на запрос APnews
В ведомстве уточнили, что, если вибраторы новые, не использовались и не повреждены, то они, скорее всего, утилизации или переработке не подлежат. При этом отмечается, что обычно конфискованный товар продают на аукционе, но соответствующее решение должна принять специальная комиссия, состоящая из:
- представителей соответствующего органа государственной исполнительной службы;
- представителей государственной налоговой инспекции города;
- представителей объединенной и специализированной государственной налоговой инспекции главного управления ГНС, а если имущество изъято таможней, то представителей соответствующей таможни.
Читайте такжеВ Чернигове патрульный на вокзале требовал от мужчины есть пирожок в маске (видео)На сегодняшний день Минюст ждет окончательного решения исполнительной службы, после чего эти "стратегически важные" изделия, скорее всего, пустят с молотка.
Стоит отметить, что общая стоимость вибраторов составляет 635,5 тысячи гривен:
- Charming Smile Satisfyer — 69 штук;
- Petting Hippo Satisfyer — 69 штук;
- Yummy Sunshine Satisfyer — 64 штуки;
- Master Satisfyer — 37 штук;
- Magic Bunny Satisfyer — 140 штук;
- Mr. Rabbit Satisfyer — 70 штук;
- Double Plus Remote Satisfyer — 2 штуки;
- High Fly Satisfyer — 24 штуки.
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