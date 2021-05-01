Это произошло после того, как их зарубежные продажи резко выросли с более чем 16 миллионов долларов до почти 80 миллионов.

Компания Lovehoney, которая занимается секс-игрушками, получила награду от самой королевы Британии Елизаветы II - одну из высших наград в стране.

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Как пишет Metro, поставщик секс-аксессуаров Lovehoney получил королевскую награду Queen's Award for Enterprise (QAFE) за "непрерывный выдающийся рост". Это произошло после того, как их зарубежные продажи резко выросли с более чем 16 миллионов долларов до почти 80 миллионов.

"Мы были очень рады получить официальное признание от королевы", – заявила Дебби Бонд, коммерческий директор компании.

Заметим, что Lovehoney занимается изготовлением и продажей вибраторов, кляпов, страпонов и других гаджетов, способных удовлетворить "аппетиты и ориентации".

Она также добавила, что Елизавета II - поклонница Lovehoney. И тут не нужно удивляться, ведь производитель стал ведущим мировым брендом, который занимается сексуальным здоровьем.

Королевская печать одобрения имеет существенное преимущество. По сути, благословение Ее Величества, названное "высшей наградой за успех в бизнесе", позволит Lovehoney использовать эмблему QAFE в рекламе, маркетинге и на упаковках в течение 5 лет. Поэтому королевский знак поможет сделать бренд еще более популярным не только на родном рынке, но и за его пределами.

Бонд сказала, что надеется, что "королевское покровительство" поможет поставщику удовольствий создать больше рабочих мест, а также "распространить послание о сексуальном счастье по всему миру".

Сейчас магазин насчитывает 2,2 миллиона клиентов с веб-сайтами в 8 других странах мира. Кроме Великобритании, Lovehoney работает также в США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии, Франции, Германии и Испании. Их глобальный профиль существенно вырос после того, как им предоставили официальные права на производство товаров для удовольствия, вдохновенных серией книг "50 оттенков серого".

Это не первый раз, когда Lovehoney получает королевское признание. В 2015 году компания также заслужила награду. Это основатели бренда Ричард Лонгхерст и Нил Слейтфорд отпраздновали с королевой Елизаветой II и принцем Филиппом в Букингемском дворце.

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Автор: Виктория Гордиенко