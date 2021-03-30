К женщине через окно ворвался окровавленный неизвестный мужчина.

Жителю штата Теннесси удалось задержать нападавшего с помощью секс-игрушки своей соседки.

Об этом в Instagram сообщила местная клининговая фирма.

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Происшествие случилось посреди ночи. К американки через окно ворвался окровавленный неизвестный мужчина. Женщина в ответ закричала, и это услышали жители дома.

Парень ее соседки побежал в комнату и схватил ближайший и самый доступный предмет, который оказался вибратором. Американцу удалось секс-игрушкой задержать нападавшего до приезда копов.

Новости Украины и мира на утро 30 марта

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Автор: Яна Ставская