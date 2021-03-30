В США мужчине удалось задержать насильника вибратором / instagram.com/crimescenecleaning
Жителю штата Теннесси удалось задержать нападавшего с помощью секс-игрушки своей соседки.
Об этом в Instagram сообщила местная клининговая фирма.
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Происшествие случилось посреди ночи. К американки через окно ворвался окровавленный неизвестный мужчина. Женщина в ответ закричала, и это услышали жители дома.
Парень ее соседки побежал в комнату и схватил ближайший и самый доступный предмет, который оказался вибратором. Американцу удалось секс-игрушкой задержать нападавшего до приезда копов.
Новости Украины и мира на утро 30 марта
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