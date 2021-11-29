В городе на фото попал прохожий, который был в шортах, в шлепках и в куртке.

В городе Мелитополь Запорожской области в воскресенье утром, 28 ноября, сфотографировали полураздетого "горячего" мужчину.

Полураздетый мужчина шел по ул. Интеркультурной в шлепках, в шортах и в куртке, пишет ria-m.tv.

Издание отметило, что люди оборачивались, когда видели "горячего" пешехода, и кто-то его потроллил: "Уходит в туман навстречу лету...".

В материале отмечается, что в Мелитополе было туманно и тепло, температура поднималась до +14 градусов.

Напомним, в конце сентября стало известно, что в Одессе обнаженная женщина в 3 часа ночи на ул. Пишоновская устроила "показательные выступления".

Очевидица сообщила, что сначала услышала сильные крики и решила помочь. Потом она вышла на улицу, чтобы вызвать сотрудников полиции, и увидела на балконе "голую этиловую гиену". Голая женщина сказала пришедшей: "Уйди ты", а после этого закричала.

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Автор: Екатерина Присяжнюк