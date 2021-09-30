Обнаженная женщина в Одессе сильно кричала ночью, пожаловалась очевидица.

В Одессе в ночь на среду, 29 сентября, голая женщина устроила "показательные выступления".

Инцидент произошел в 3 часа ночи на ул. Пишоновская, сообщил Telegram-канал "Х*евая Одесса" и показал видео с места происшествия.

На видео сначала слышны сильные крики. Позже видно, что одетая женщина подошла к балкону, на котором была обнаженная "крикунья".

Обнаженная женщина сказала пришедшей: "Уйди ты", а потом закричала.

"3 ночи на Пишоновской, спала спокойно, услышала, что просят о помощи, думала, что опять кого-то насилуют... Вышла вызвать полицию, а там какая-то этиловая гиена устроила показательные выступления голышом", – опубликовал канал сведения очевидицы.

Ранее в Одесской области "отличился" мужчина, который решил выставить на показ свой половой орган. В парке города Подольск злоумышленник подошел к девушкам, которые сидела на лавочке, и показывал свой "сельдерей".

Одна из девушек поставила мужчине "низший бал". "Мужчина, это очень маленький, это очень маленький. Ну, маленький…", – сказала она.

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Автор: Екатерина Присяжнюк