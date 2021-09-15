Мужчина достал сосиску и газовый примус.

В столичном метро заметили мужчину, который поджаривал сосиску с помощью газовой горелки.

Видео курьеза распространилось по сети 15 сентября.

На отснятых кадрах видно, как пассажир с рюкзаком сел среди других граждан в хвосте вагона и достал сосиску.

Однако мужчина не стал есть ее сырой. Он вытащил газовый примус и поджарил сосиску на глазах у десятка пассажиров.

Это не первый странный случай, случившийся в подземке Киева. Ранее малолетние лица в состоянии алкогольного опьянения портили вагоны, а другие пассажиры делали вид, что этого не видели.

Также в столичном метро вечером, 14 сентября, пьяный неадекват остановил движение поездов на станции "Контрактовая площадь". А у входа на станцию "Житомирская" пассажира напугал дикий лось.

Не менее странными являются и вещи, которые губят граждане. Так, в первом полугодии 2021 года работники метрополитена нашли 177 предметов, которые забыли люди. Самые интересные из потерь - церковные вещи и огромный массажёр.

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Автор: Виолетта Орлова