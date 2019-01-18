Нет денег: парагвайские пожарные снялись обнаженными, чтобы заработать (видео)

Они говорят, что это своеобразная форма протеста, потому что государство оставило их фактически голыми.

Парагвайские пожарные снялись обнаженными, чтобы собрать деньги для пожарной части. Об этом говорится в сюжете ТСН. Государство выделяет им только 600 долларов месяц на все нужды станции, обслуживающей 16 000 человек. Идея подзаработать благодаря календарю с обнаженными снимками появилась у беременной сотрудницы, за ней сняться решились и другие работники. Читайте такжеКалендарь с сосиской в тесте вместо Иисуса возмутил верующих Они говорят, что это своеобразная форма протеста, потому что государство оставило их фактически голыми. Ранее сообщалось, что обнаженная Лобода "засветила" грудь на фото.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter