Люди часто теряют кошельки или ключи, но некоторым "везет" забывать довольно объемные и необычные вещи.

Пассажиры столичного метро потеряли в подземке немало вещей. За первое полугодие 2021 года работники метрополитена нашли 177 предметов, которые забыли люди. Самые интересные из "потеряшек" - церковные вещи и огромный массажер.

О топ-5 интересных вещей, которые нашли в подземке, рассказали работники Киевского метрополитена на странице ведомства в Facebook.

"За 6 месяцев 2021 года в бюро находок киевской подземки попало 177 различных вещей. Тенденции свидетельствуют, что летом пассажиры забывают очки, самокаты, детские рюкзаки, шляпы. Зато в холодную пору года - шарфы, перчатки, шапки, а весной - зонты, куртки, рюкзаки", - сообщают в пресс-службе метро Киева.

За первое полугодие 2021 года уже 44 утерянные вещи были возвращены своим владельцам. Остальные находки находятся в бюро.

Топ-5 потерянных в подземке вещей за январь-июнь 2021 года:

телефоны;

беспроводные наушники;

чемодан с церковной одеждой;

массажер для ног;

санки.

Особое удивление вызвали церковные вещи. В комментариях пользователи не могут понять, как можно забыть целый чемодан с одеждой. На фото также можно заметить, что среди "потеряшек" оказались большая кошка-копилка, один кроссовок и устройство для нагревания табака.

Также в ведомстве добавили, что бюро находок Киевского метрополитена работает на станции "Нивки" ежедневно с 08:00 до 17:00 в пятницу - с 08:00 до 15:45, суббота-воскресенье – выходной. Также там есть технический перерыв - с 12: 00 до 12: 45.

Бюро находок метрополитена принимает только вещи, за их хранение предусмотрена оплата, отметили в Киевской подземке. Документы, найденные на станциях, передаются работникам правоохранительных органов. Поэтому при их поиске необходимо обращаться в полицию.

Ранее УНИАН уже сообщал, что на Киевщине подорожает проезд в пригородных маршрутках. Цены обещают поднять уже с сентября.

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Автор: Полина Кузенко