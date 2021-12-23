Прогноз погоды в столице на 24 декабря.

Перед выходными в Киеве заметно изменится погода. В течение дня в столице будет повышаться температура, также ожидается много осадков.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, ближайшая ночь все еще будет с крепким морозом до -10°...-14°, а днем столбики термометров поползут вверх - до -3°...-4°.

Вместе с потеплением в столицу придут и осадки. Ожидается сильный снегопад, при этом весь день будет пасмурная погода со сплошной облачностью.

Атмосферное давление утром будет на уровне 742 миллиметра ртутного столба, а к вечеру опустится до 734.

Во Львове в пятницу будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью -1°, днем +3°, мокрый снег.

В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью -3°, днем +1°, мокрый снег.

В Ривне в пятницу ожидается сплошная облачность, ночью -4°, днем 0°, мокрый снег.

В Тернополе 24 декабря ночью будет 0°, днем +2°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег.

В Хмельницком завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью 0°, днем +1°, мокрый снег.

В Ивано-Франковске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +2°, днем +5°, мокрый снег.

В Ужгороде столбики термометров покажут -1°...+2°, пасмурно, небольшой дождь.

В Черновцах в пятницу - пасмурно, сплошная облачность, ночью 0°, днем +3°, снег с дождем.

В Виннице завтра будет -1°...0°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Житомире в пятницу будет ночью -1°, днем 0°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег.

В Черкассах завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -4°, днем -3°, снег.

В Кропивницком температура ночью будет -5°, днем -3°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха -3°...-2°, снег.

В Одессе 24 декабря - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +1°, днем +2°, снег с дождем.

В Херсоне в пятницу ночью -2°, днем 0°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег.

В Николаеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -3°, днем 0°, мокрый снег.

В Запорожье температура ночью 0°, днем +1°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег.

В Сумах завтра температура воздуха составит -6°...-5°, небольшая облачность, снег.

В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -4°, днем -3°, снег.

В Днепре завтра температура ночью будет -2°, днем -1°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Симферополе в пятницу будет пасмурно, сплошная облачность, 0°...+1°, мокрый снег.

В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью -4°, днем -3°.

В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью -6°, днем -5°.

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