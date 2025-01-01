Сегодня, 1 января, наступил 2025 год. Наконец этот праздник по киевскому времени встретили и украинцы с единым желанием на всех - победы Украины и наступления мирных времён. Мы собрали красивые поздравления, искренние пожелания и авторские открытки, которые понравятся всем близким.
Поздравления с наступившим Новым годом 2025
С Новым годом поздравляю,
Смеха, шуток вам желаю,
Мира, света, вдохновения,
Счастья, радости, терпения!
Всю печаль, заботы, грусть
Старый год уносит пусть,
Впереди здоровья, сил,
Чтобы Бог грехи простил!
***
С Новым годом поздравляю!
Жизни радостной желаю,
Пусть подарит светлый праздник
Смех, восторг, удачу, счастье.
Пусть исполнятся желания,
Ждут победы и внимание,
Любят близкие пусть искренне,
И любовь пусть вспыхнет искрами!
***
С Новым годом поздравляю!
Пусть одарит он теплом,
И успехов килограммом,
Счастья нежного глотком.
Все печали он рассеет,
Поселит в душе добро,
И научит в чудо верить,
Чтоб всегда тебе везло!
***
Новый год подарит радость,
Счастье в жизни и покой,
Принесет он только сладость,
Вдохновенье, смех родной.
Новый год сулит удачу,
Исполняет все мечты.
Разрешит он все задачи,
Даст любви и теплоты.
***
Пусть любовь, удача, радость
С Новым годом в дом ворвутся.
Пусть мечты любые, планы
Непременно зададутся.
Будьте веселы, здоровы,
Будьте счастливы всегда.
Пусть останется плохое
В году старом навсегда!
***
Пусть в наступивший Новый год
Тебя много счастья ждёт.
Добра прибавится, достатка,
В общем, будет всё в порядке.
Пусть меняются привычки
Только в лучшие черты.
В прошлом беды оставляй,
Жизни радуйся, мечтай!
***
Новый год наступает.
Пусть он счастье подарит,
Денег даст и здоровья,
Дом наполнит любовью,
От тревог пусть избавит
И страдать не заставит.
***
Ты встреть с улыбкой этот Новый год
И твёрдо знай - он будет самым лучшим,
Любовь, добро и радость принесёт
И нежностью твою согреет душу!
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Вот и наступил 2025 год. Пусть желания, придуманные в новогоднюю ночь, будут осуществляться в течение всего года. Счастья, здоровья, мира!
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Желаю провести наступивший 2025 год так, как запланировано, чтобы всё задуманное сбылось, а судьба приносила приятные сюрпризы. Пусть здоровье не подводит, беда обходит стороной, а близкие люди весь год будут рядом и поддержат в трудую минуту!
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Наступил 2025 год! Ура! Хочу пожелать нам всем, чтобы наши мечты сбылись. Пусть в новом прекрасном году всё будет так, как мы захотим; чтобы каждый из нас наконец-то был счастлив.
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Поздравляю с Новым годом! Желаю нам всем, чтобы поскорее сбылись наши самые заветные желания, мир снова встал с головы на ноги, а всё плохое, что случилось в прошлом году, оказалось всего лишь дурным сном. Желаю душевной гармонии, счастья, денежного достатка!
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Поздравляю тебя с Новым годом! Пусть волшебный праздник принесет счастье, радость и любовь. Пусть всё загаданное исполнится. Пусть искренняя вера в чудо навсегда поселится в твоем сердце.
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Поздравляю с Новым годом! Желаю, чтобы он подарил много радости и счастья, хороших моментов. Пусть все плохое остается в старом году. Желаю прожить очередной год продуктивно, с пользой, с удовольствием!