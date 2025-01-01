Поздравьте близких с наступлением 2025 года - мы подскажем, чего можно пожелать родным.

Сегодня, 1 января, наступил 2025 год. Наконец этот праздник по киевскому времени встретили и украинцы с единым желанием на всех - победы Украины и наступления мирных времён. Мы собрали красивые поздравления, искренние пожелания и авторские открытки, которые понравятся всем близким.

Поздравления с наступившим Новым годом 2025

С Новым годом поздравляю,

Смеха, шуток вам желаю,

Видео дня

Мира, света, вдохновения,

Счастья, радости, терпения!

Всю печаль, заботы, грусть

Старый год уносит пусть,

Впереди здоровья, сил,

Чтобы Бог грехи простил!

***

С Новым годом поздравляю!

Жизни радостной желаю,

Пусть подарит светлый праздник

Смех, восторг, удачу, счастье.

Пусть исполнятся желания,

Ждут победы и внимание,

Любят близкие пусть искренне,

И любовь пусть вспыхнет искрами!

***

С Новым годом поздравляю!

Пусть одарит он теплом,

И успехов килограммом,

Счастья нежного глотком.

Все печали он рассеет,

Поселит в душе добро,

И научит в чудо верить,

Чтоб всегда тебе везло!

***

Новый год подарит радость,

Счастье в жизни и покой,

Принесет он только сладость,

Вдохновенье, смех родной.

Новый год сулит удачу,

Исполняет все мечты.

Разрешит он все задачи,

Даст любви и теплоты.

***

Пусть любовь, удача, радость

С Новым годом в дом ворвутся.

Пусть мечты любые, планы

Непременно зададутся.

Будьте веселы, здоровы,

Будьте счастливы всегда.

Пусть останется плохое

В году старом навсегда!

***

Пусть в наступивший Новый год

Тебя много счастья ждёт.

Добра прибавится, достатка,

В общем, будет всё в порядке.

Пусть меняются привычки

Только в лучшие черты.

В прошлом беды оставляй,

Жизни радуйся, мечтай!

***

Новый год наступает.

Пусть он счастье подарит,

Денег даст и здоровья,

Дом наполнит любовью,

От тревог пусть избавит

И страдать не заставит.

***

Ты встреть с улыбкой этот Новый год

И твёрдо знай - он будет самым лучшим,

Любовь, добро и радость принесёт

И нежностью твою согреет душу!

***

Вот и наступил 2025 год. Пусть желания, придуманные в новогоднюю ночь, будут осуществляться в течение всего года. Счастья, здоровья, мира!

***

Желаю провести наступивший 2025 год так, как запланировано, чтобы всё задуманное сбылось, а судьба приносила приятные сюрпризы. Пусть здоровье не подводит, беда обходит стороной, а близкие люди весь год будут рядом и поддержат в трудую минуту!

***

Наступил 2025 год! Ура! Хочу пожелать нам всем, чтобы наши мечты сбылись. Пусть в новом прекрасном году всё будет так, как мы захотим; чтобы каждый из нас наконец-то был счастлив.

***

Поздравляю с Новым годом! Желаю нам всем, чтобы поскорее сбылись наши самые заветные желания, мир снова встал с головы на ноги, а всё плохое, что случилось в прошлом году, оказалось всего лишь дурным сном. Желаю душевной гармонии, счастья, денежного достатка!

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Поздравляю тебя с Новым годом! Пусть волшебный праздник принесет счастье, радость и любовь. Пусть всё загаданное исполнится. Пусть искренняя вера в чудо навсегда поселится в твоем сердце.

***

Поздравляю с Новым годом! Желаю, чтобы он подарил много радости и счастья, хороших моментов. Пусть все плохое остается в старом году. Желаю прожить очередной год продуктивно, с пользой, с удовольствием!

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