Новый год на востоке празднуют 15 дней.

Китайский Новый год - это традиционный праздник востока, у которого нет постоянной даты. Его еще называют Лунным Новым годом, поскольку празднуют ориентируясь на календарь именно этого небесного светила. Далее на УНИАН - какого числа китайский Новый год и как его празднуют.

Сколько длится китайский Новый год 2025 и в чем его особенность

Обычно Китайский новый год выпадает на дату в период с 21 января по 20 февраля - в первое новолуние. Таким образом год Зеленой Деревянной Змеи начнется 29 января и будет длиться до 16 февраля 2026-го.

Китайцы будут праздновать приход Нового года 15 дней и заключительным станет невероятно красивый праздник Фонарей.

Зеленая Древесная Змея - одно из 12 животных китайского зодиака. Она является символом спокойствия, элегантности, мудрости и амбиций. Люди рожденные под ее покровительством проявляют эти качества.

Китайцы используют этот праздник, как и мы свой, для встречи с семьей и застолий. Однако также они проводят ритуалы с глубоким символическим значением. Для начала, они проводят дома тщательную уборку, чтоб там не осталось старых вещей и плохой энергии. По их мнению, в этом случае удача и богатство будут обеспечены в новом году.

Кроме того, они украшают свой дом декором обязательно красного цвета. Китайцы верят, что он защищает от зла. Обычно выбирают фонари, ленты и разные бумажные изделия. Дополнительно могут украсить окна и двери надписями упомянутого цвета с пожеланиями успеха, здоровья и счастья.

Отдельное место занимает ужин с семьей, на который приглашают всех родственников. Традиционно они вкушают рыбу и пельмени, которые символизируют изобилие и богатство, соответственно. Также подаются десерты. Вместо подарков - деньги в красных конвертах, которые китайцы привыкают получать еще с детства.

Великолепным дополнением станет настоящий карнавал с танцующими драконами и фейерверками. Все это призвано отогнать злых духов и достойно встретить новый год.

Заключительная часть - праздник фонарей, которые символизируют надежду и новые начинания. Китайцы проводят парады с прекрасными фонарями, и это зрелище стоит хоть раз в жизни увидеть.

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