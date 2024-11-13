Женщина всю свою взрослую жизнь провела в одиночестве, постепенно увеличивая время, когда она могла не видеться с людьми.

71-летний социолог Белла ДеПоло — одинокая женщина, у которой никогда не было серьезных романтических отношений, хотя сама она заявляет, что счастлива в этой жизни. По ее словам, людей часто смущает ее образ жизни, якобы она должна мечтать о партнере.

"Существует предубеждение, что если вы одиноки, то вы либо застряли дома в одиночестве, либо вынуждены все делать самостоятельно, потому что у вас никого нет. И хотя это может быть правдой для некоторых людей, мы действительно заблуждаемся, когда думаем, что это относится ко всем одиноким людям", - отмечает она в материале для Business Insider.

Женщина заявляет, что в душе действительно считает себя одинокой, поэтому это и означает то, что она наиболее счастлива и реализована именно без отношений. Хотя, с другой стороны, ей нравится быть с другими людьми.

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Мне нравится решать, что я хочу делать, когда я хочу это делать, как долго я хочу не спать, что я хочу есть, и хочу ли я быть с другими людьми, и если да, то с кем и как долго", - подчеркивает ДеПоло.

По ее словам, в начале и середине взрослой жизни ей нравилось проводить в одиночестве день или два в неделю, но с возрастом тенденция изменилась, поэтому она может спокойно не видиться с друзьями целую неделю. 71-летняя женщина рассказывает, что практически всегда она гуляет на берегу Тихого океана, вдоль пляжа. По выходным — она ходит за продуктами, готовит. ДеПоло также любит по вечерам смотреть телевизор, фильмы или читать книги.

"Я - социолог и писатель, и часто я пишу и читаю не только на работе, потому что мне это очень нравится. Я изучаю и пишу о радости одинокой жизни и недавно совершила турне со своей книгой", - добавила она. Пенсионерка даже праздники любит проводить в одиночестве, несмотря на то, что в детстве в их доме всегда были толпы людей во время праздников.

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