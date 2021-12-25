Авто с новогодними персонажами ездит по пешеходной улице.

В центре Николаева на главной пешеходной улице города заметили необычных нарушителей правил дорожного движения.

Курьезное видео опубликовано в Телеграм-канале "Никвести".

По улице Соборной, которая является исключительно пешеходной, ездит украшенная к Новому году Toyota. Примечательно, что в ее салоне, помимо водителя и пассажира, на заднем сиденье расположились Дед Мороз и Снеговик. Благодаря откидному верху они стоят и машут всем прохожим.

В комментариях к видео николаевский журналист Олег Деренюга уточнил, что нарушители проезжая мимо, дважды разбудили ребенка.

"Подъезжает к коляске и сигналит", - написал он.

На записи также можно увидеть, что авто едет со включенной аварийной сигнализацией.

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