Кесария Абрамидзе умерла от многочисленных ножевых ранений.

Самую известную в Грузии трансгендерную модель Кесарию Абрамидзе жестоко убили 18 сентября в ее доме. Женщине нанесли многочисленные ножевые ранения, которые были несовместимы с жизнью.

Издание Interpress News со ссылкой на грузинское МВД сообщило, что правоохранители арестовали 26-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве 37-летней модели. По данным министерства, вероятной причиной убийства стала ссора. На месте преступления нашли нож. Подозреваемому может грозить от 16 до 20 лет за решеткой.

"Сотрудники Управления полиции МВД Тбилиси в результате оперативных и следственных действий задержали Б.Й., 1998 года рождения, по обвинению в умышленном убийстве, совершенном при отягчающих обстоятельствах с особой жестокостью по признаку пола. Преступление наказывается от 16 до 20 лет или пожизненным лишением свободы", - говорится в заявлении МВД.

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В издании Pirveli добавили, что обвиняемого задержали в аэропорту, когда он пытался покинуть страну. По предварительным данным экспертов, модели нанесли 50 ножевых ранений.

К слову, во вторник, 17 сентября грузинский парламент издал указ о запрете "ЛГБТ-пропаганды" и изменения статьи. Согласно закону в стране запрещены однополые браки и усыновление детей людьми нетрадиционной ориентации. Более того, в Грузии отныне нельзя менять пол путем операции и свои данные о поле в документах.

Об Абрамидзе известно то, что она еще 10 лет назад совершила трансгендерный переход и стала женщиной. В 2018 году Кесария представляла Грузию на конкурсе красоты Miss Trans Star International в Испании. Она была также блогершей и в Instagram на нее было подписано полмиллиона человек.

Напомним, ранее травести-дива Монро рассказала о своей алкогольной зависимости. Звезда поделилась собственным опытом борьбы с зависимостью.

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