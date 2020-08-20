В Англии семья по ошибке похоронила "не того" человека

Ошибочно похороненного мужчину пришлось эксгумировать, так как его должны были кремировать 13 июля.

В английском городке Роклифф в графстве Камбрия, семья по ошибке похоронила тело неизвестного им человека.

Родные простились с умершим, не подозревая, что в гробу лежит усопший пенсионер, который был на год младше их родственника, сообщает издание 7 News.

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Об ошибке стало известно на следующий день, когда сотрудники морга связались с распорядителями похорон — компанией «Джордж Хадсон и сын» — и спросили, когда заберут тело мужчины, которого должны похоронить в Роклиффе.

Ошибочно похороненного мужчину пришлось эксгумировать, так как его должны были кремировать 13 июля. В день эксгумации тело жителя Роклиффа было предано земле. Местные власти разбираются, каким образом произошла подобная ситуация.

Мы работаем с распорядителями похорон, чтобы установить обстоятельства инцидента, и сообщим о ходе расследования семьям, — сказал представитель Фонда комплексного медицинского обслуживания Северной Камбрии.

Сотрудник похоронной компании сказал, что работают распорядителями похорон уже более 150 лет, и никогда ничего подобного не происходило ранее. Также он выразил соболезнование семьям. Он пояснил, что распорядители подали в морге документы на человека, чье тело они должны были забрать

Очевидно, произошла чудовищная ошибка. Мы не поняли, что это было тело другого усопшего. Мы сочувствуем семьям, — подчеркнул он.

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Автор: Наталия Печиборщ