Некоторые пользователи сравнивали логотип с ухмыляющимся Адольфом Гитлером.

Компания Amazon изменила иконку мобильного приложения. Это связывают с тем, что некоторые пользователи сравнивали логотип с ухмыляющимся Адольфом Гитлером.

Читайте такжеБэнкси нарисовал новое граффити на стене бывшей тюрьмы (фото)Об этом пишет Медуза со ссылкой на The Verge.

На старой версии иконки изображена картонная коробка с синим, неаккуратно оторванным скотчем вверху - и улыбкой внизу.

В новой версии логотипа скотч остался на том же месте, но теперь он оторван аккуратно, а справа появился залом.

«Amazon всегда ищет новые способы угодить нашим клиентам. Мы разработали новую иконку, чтобы вызывать предвкушение, восторг и радость, когда клиенты начинают шоппинг-путешествие на своем телефоне - точно так же, как когда они видят наши коробки у входной двери», - прокомментировали изменения в компании.

lmao I completely missed that amazon quietly tweaked its new icon to make it look… less like hitler pic.twitter.com/Jh8UC8Yg3u — alex hern (@alexhern) March 1, 2021

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Автор: УНИАН