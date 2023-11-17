Ученые проанализировали поведение 11 тысяч собак и выявили устойчивые тенденции.

Собаки могут быть лучшими друзьями человека, но некоторые породы более дружелюбны по отношению к своим хозяевам, чем другие.

Исследователи из Хельсинкского университета изучили более 11 000 собак, проанализировав связь между породой и дружелюбием. Результаты исследования они опубликовали в научном издании iScience.

Финальный топ-5 самых дружелюбных собачьих пород получился несколько неожиданным. Вот он.

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Бультерьеры

Бультерьеры - сильные собаки, но после обучения они очень дружелюбны с людьми.

Бультерьеры известны своей яйцевидной головой и преимущественно белой шерстью, хотя они могут быть и других цветов. Эти собаки очень сильны физически, с мощными мышцами под короткой шерстью. Из-за этого может показаться, что к ним страшно подойти, но они могут быть очень преданными и защищать своих владельцев. Бультерьеры также известны своим приятным характером, что делает их веселыми и милыми компаньонами.

Сверхмалые декоративные собаки

Маленькие собаки, прекрасно ладят со своими спутниками. Это группа пород, где все собаки очень маленькие. Такие маленькие, что они могут поместиться в вашем кармане. К ним относятся мальтийская болонка, чихуахуа, померанский шпиц, йоркширский терьер и шу-тцу.

Декоративные собаки могут иметь сложную индивидуальность, чтобы компенсировать свой маленький рост. Эти породы часто чрезвычайно умны и имеют жизнерадостное отношение, которое помогает им ладить с членами человеческой семьи.

Золотистые ретриверы

Золотистый ретривер является синонимом дружеского отношения. Их мягкая шерсть практически сияет великолепием, и они являются одними из самых популярных пород собак в Америке.

Золотистые ретриверы могут быть чрезвычайно терпеливы с людьми и другими собаками. Они стремятся угодить и мирятся со множеством выходок своих владельцев без всякого лая. Они также очень преданы делу и готовы заботиться о своих спутниках.

Джек-рассел-терьеры

Это игривые собаки, которые прекрасно ладят с детьми.

У джек-рассел-терьеров веселый и неуклюжий темперамент. Кроме того, они очень активные собаки, поэтому они могут легко впутаться во всякие шалости на радость членам своей семьи.

Кстати, всемирно известный украинский пес-сапер Патрон является представителем породы джек-рассел-терьер.

Таксы

Таксы - игривые собаки с приятным характером.

Таксы, широко известны как собачки-сосиски за длинное, похожее на сосиски тело, и короткие лапы. Когда-то эту породу вывели, чтобы на охоте они вытаскивали добычу из нор. Это делает их независимыми и смелыми собачками, которые всегда возвращаются к своим хозяевам.

Таксы игривые, энергичные собаки. Они также безумно преданы своим спутникам-людям. Их упрямство в сочетании с низким ростом делает их привлекательными личностями.

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