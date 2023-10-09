Плохая порода собак - это не только о плохом характере, но и о проблемах со здоровьем.

Нападения собак на людей - частый аргумент тех, кто выступает за запрет агрессивных собачьих пород. Однако естественная агрессивность - не единственное, что может быть причиной отказаться от собаки определенной породы. Британский ветеринар, ведущий популярный Тикток-блог "Бен Ветеринар" назвал 5 собачьих пород, которые он лично не стал бы заводить.

Первым в этом списке оказался миловидный на первый взгляд вест-хайленд-уайт-терьер. "Спросите любого ветеринара, какие породы собак чаще всего страдают от кожной аллергии, и я гарантирую, что вести будет в верхней части их списка. Возможно, вы заметили, что у них часто коричневые лапы, что не является их естественным цветом шерсти. У них чешутся ноги, и они проводят много времени, облизывая их", - говорит Бен.

"У них также есть два состояния здоровья, названные в их честь, что никогда не является хорошим признаком. Первое - легочная болезнь вести или легочный фиброз, при котором на легких появляются шрамы, кашель и затрудненное дыхание. Вторая - челюсть вести, которая обычно поражает молодых вести. Они получают весь этот аномальный рост костей вокруг челюсти, и это очень болезненно", – объясняет ветеринар.

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Следующим в его списке является неаполитанский мастиф, такая же собака, как была в Гарри Поттере.

"Я не понимаю, как кто-то может жить с таким количеством слюны. Если у вас на полу ковер, вероятно, ваш ковер должен вонять слюной. Если у вас твердый пол, вам придется мыть пол несколько раз в день, они кивают головой, и слюна течет повсюду, я просто не мог с этим жить, извините", – говорит Бен.

Третьими в его списке являются итальянский грейхаунд. По словам Бена,хотя они элегантны по внешнему виду, они чрезвычайно хрупкие. Бен объяснил, что их длинные изящные кости конечностей более уязвимы для переломов, чем у других собак. Их кожа также очень тонкая, поэтому они очень легко получают травмы.

Следующая порода, которую упоминает Бен, - немецкая овчарка. Хотя она является "культовой" и "красивой" породой собак, есть несколько причин, по которым она попала в его список. В частности, ветеринара волнует их темперамент. Хотя он встречал много милых, большинство из них агрессивно защищают своих владельцев.

"Когда они находятся в незнакомой обстановке, например, в ветеринарной клинике, и испытывают беспокойство, они могут стать очень агрессивными. Но также из-за своего плохого генетического здоровья они подвержены многим заболеваниям", - пояснил ветеринар, отметив в частности, что видит слишком много старых немецких овчарок с парализующим заболеванием позвоночника.

"И, наконец, меня очень расстраивает эта собака, но бернский зенненхунд занимает пятое место в моем списке. Это то, что я бы назвал породой собак с разбитым сердцем. Они, как правило, действительно приятны по характеру и становятся отличными собаками для семьи, но я никогда не смогу завести его для себя, потому что у них ужасно высокий риск рака", – сказал он.

По словам Бена, каждый седьмой бернский зенненхунд гибнет от гистиоцитарной саркомы.

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