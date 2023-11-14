Эта собаки подойдут не всем.

Ленивые породы собак подходят не всем. Если вы жаждете приключений на свежем воздухе или не можете дождаться пробежки на рассвете, эти сонные породы могут оказаться не лучшим вариантом. С другой стороны, если ваш идеальный день включает в себя чашку горячего чая, хорошую книгу и приятный меховой комок, с которым можно обниматься, эти домоседы могут подойти.

Кинологи назвали топ-5 самых ленивых пород собак, пишет Study Finds. Им ничего не нужно, кроме удобного места рядом со своим человеком.

Пекинес

Этих пушистых малышей можно сравнить с храпящими подушками. Под всей этой шерстью скрывается очаровательный компаньон, который совершенно счастлив без улицы.

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Английские бульдоги

Эти восхитительно массивные машины для производства слюней известны своей любовью ко сну. Они предпочитают комфорт дивана. Эти собаки довольно ленивы и склонны к перегреву при слишком больших нагрузках.

Бассет-хаунд

У бассет-хаундов обвисшая морда и удивительно висячие уши. Добавьте к этому их короткие лапки, и станет легко понять, почему эти собаки любят оставаться на месте.

Немецкий дог

У больших собак другие потребности, чем у их более мелких собратьев. Как и многие гигантские породы собак, немецкие доги - ленивые собаки с медленным метаболизмом. Это тоже хорошо. Если бы у этих гигантов был высокий метаболизм, никто не мог бы себе позволить их прокормить!

Французский бульдог

Это порода, известная в интернете благодаря своей внешности. Эти спокойные собаки любят понежиться. Ласковый французский бульдог - одна из самых популярных пород собак среди жителей квартир. Помимо компактных размеров, этим собачкам с ушами летучей мыши не нужны длительные прогулки на свежем воздухе.

Издание также отмечает, что этих ленивых собак легко вырастить, хотя владельцам необходимо следить за тем, чтобы животные все же получали достаточно физических упражнений и не переедали.

Напомним, ранее грумер с 30-летним опытом назвала три породы собак, с которыми труднее всего работать. Не заводите их, если не хотите постоянно ходить на стрижку и вычесывание.

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