Чтобы вовремя справиться с задачей, стоит быстро "просканировать" изображение.

Создана сложная визуальная головоломка-загадка, которая может принести пользу как взрослым, так и детям, поскольку благодаря ей есть возможность "прокачать" логику и внимательность.

Задача такая - надо среди большого количества подсолнухов найти тот, который можно назвать странным.

Головоломка сложная, поскольку надо за очень малое количество времени - за 9 секунд, рассмотреть растения и понять, какое же из них не такое, как остальные. Если справитесь вовремя, - у вас орлиное зрение.

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По сведениям журналистов, чтобы добиться успеха, надо отказаться от обычного рассматривания изображения, - следует его максимально быстро как бы "просканировать":

Сначала надо понять, как выглядит большинство подсолнухов, а потом быстро разыскать тот, который отличается от остальных.

Странным был подсолнечник, у которого не хватало одного лепестка. Странное растение разместили в нижней части головоломки.

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Ранее УНИАН разместил хитрую оптическую иллюзию - надо в лесу среди деревьев за 8 секунд разыскать белку. Для того, чтобы уложиться во временные рамки, стоит до начала поисков подумать, где можно хитро спрятать животное.

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