Перед тем, как браться за поиски белки среди леса, стоит подумать, в чем может заключаться хитрость.

Есть свежая загадка для детей и взрослых на внимательность, для выполнения которой надо будет "включить" логику.

Это задание в форме оптической иллюзии - на картинке среди леса надо разыскать белку. На поиски животного следует отвести всего 8 секунд. Оптическая иллюзия хитрая - перед тем, как браться за поиски следует подумать, в чем же может заключаться хитрость. Если мыслить в правильном русле, то можно сократить зону для поисков.

Когда будете готовы ответить на вопрос, в чем может заключаться хитрость, тогда стоит включать обратный отсчет времени и активно искать белку.

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Журналисты отметили, что загадка названа хитрой, поскольку белка выглядывала из-за ствола одного из деревьев:

Животное довольно тяжело заметить и можно спутать с веткой или наростом на стволе.

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Размещена оптическая иллюзия-загадка, благодаря которой можно проверить, очень ли внимателен какой-то человек. Задача вот какая - следует среди большого количества жирафов за 6 секунд найти того, который лишний. Внимательные люди смогут справиться с задачей вовремя.

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