Запнувшись в начале несколько раз, он взял паузу, чтобы надеть очки, но они ему не помогли.

Мэр города Кодыма в Одесской области опозорился, поздравляя жителей с Днем города.

Видео инцидента опубликовала Думская.

Сергей Лупашко во время поздравления с 267-летием города не мог связать два слова. И это при том, что он читал с листочка.

Запнувшись в начале несколько раз, он взял паузу, чтобы надеть очки. Объяснил, что он якобы не видит текста. Но оптический прибор ему не помог, и он продолжил зачитывать поздравление на ломаном украинском.

Похожий инцидент был в июле в Одессе. Там чиновник Борис Панов забыл украинский язык и "завис" во время выступления.

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Экзамен по украинскому языку для чиновников

16 июля в Украине начался новый этап воплощения норм закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который обеспечит увеличение присутствия государственного языка в публичном пространстве и укрепление его статуса как государственного.

19 июля в Украине чиновники начали сдавать первые экзамены на уровень владения украинским языком. Регистрация на экзамен началась 16 июля.

Экзамен на определение уровня владения государственным языком для лиц, которые обязаны владеть государственным языком и применять его при исполнении служебных обязанностей, состоит из четырех частей: "Культура языка" (24 тестовые задания), "Чтение" (20 тестовых заданий), "Письмо" (1 задание открытого типа), "Говорение" (2 задания открытого типа).

Ранее уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь отмечал, что в 2021 году экзамен на знание украинского языка станет обязательным для всех претендентов на должность в органах государственной власти или местного самоуправления, включая будущих народных депутатов.

Законодательная норма об экзамене по государственному языку вступила в силу 16 июля 2021 года.

Экзамены организованы, в частности, в Киеве, Ивано-Франковске, Чернигове, Полтаве, Виннице, Житомире, Черкассах, Луцке, Черновцах, Николаеве, Рубежном.

Автор: Денис Прядко