Закончил выступление Бориса Панова заместитель мэра Михаил Кучук.

В Одессе депутаты и чиновники горсовета испытывают трудности с украинским языком. Начальник управления капитального строительства Борис Панов в ходе заседания забыл нужное ему слово, сдался и перестал говорить вовсе.

Видео с заседания 5 июля было опубликовано в одесских Telegram-каналах и соцсетях. Ролик начинается с выступления чиновницы, которая запинается при выступлении с трибуны. В дальнейшем слово дают Панову.

«Це питання знаходиться на контролі, на постійному контролі в управлінні, і… Постійно… Як…», - не сумел закончить свою мысль чиновник.

Закончил выступление Панова заместитель мэра Михаил Кучук

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Одесские чиновники учат украинский

В марте сообщалось, что в Одессе более тысячи госслужащих согласились усовершенствовать украинский язык после вступления в силу нормы закона, который обязывает их разговаривать на государственном при обслуживании граждан.

Первых 30 служащих весной сели за учебные парты, украинский им преподавали три педагога. Журналистам ученики рассказывали, что пришли на уроки по собственной инициативе, а руководство их в этом поддержало.

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Автор: Дмитрий Захаров