У Трампа и Тунберг давние счеты. Будучи президентом, он неоднократно высмеивал Грету в ответ на критику.

Шведская экоактивистка Грета Тунберг потроллила 45-го президента США Дональда Трампа, повторив его же слова о ней самой.

Читайте такжеГрета Тунберг потроллила Трампа в Twitter его же словамиОна опубликовала в соцсети фотографию уже почти на тот момент бывшего президента США, готовящегося с мрачным видом сесть в вертолет и покинуть Вашингтон. 18-летняя Грета подписала ее: «Он выглядит очень счастливым старым мужчиной, который предвкушает светлое и замечательное будущее. Как приятно это видеть!».

«Грета никогда не разочаровывает!», «Грета ничего не забывает» — ответили на это ее подписчики.

Вражда Тунберг и Трампа

В 2019 году Тунберг выступила на саммите ООН, посвященном проблемам изменения климата, где очень эмоционально отчитала мировых лидеров за то, что они бездействуют на фоне опасности, угрожающей человечеству.

«Мы находимся в начале массового вымирания, и все, о чем вы можете говорить, это деньги и сказки о бесконечном экономическом росте. Как вы смеете!», — сказала активистка, имея в виду прежде всего Трампа, который не раз публично называл сообщения об изменениях климата выдумками ученых, передает world.fakty.ua.

Президент США, который не стал слушать речь Греты и демонстративно покинул зал, разместил в Twitter пост. «Она выглядит очень счастливой юной девочкой, которая предвкушает светлое и замечательное будущее. Как приятно это видеть!», — написал он.

У Трампа и Тунберг давние счеты. Американский лидер неоднократно высмеивал Грету в ответ на ее критику.

Чем прославилась Грета Тунберг

Тунберг прославилась как защитница окружающей среды после того, как вышла с одиночным пикетом к зданию шведского парламента, призывая принять меры против изменения климата. Так называемые «школьные забастовки» с ее подачи распространились по всему миру.

Журнал Time назвал ее одной из 100 наиболее влиятельных людей года. А в декабре на то время 16-летняя шведка была названа «Человеком 2019 года».

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Автор: УНИАН