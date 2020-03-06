Королева Елизавета ІІ, Грета Тунберг, Мадонна, принцесса Диана и другие: журнал "Time" назвал 100 влиятельнейших женщин столетия

Каждой героине из рейтинга 100 влиятельнейших женщин столетия была посвящена отдельная обложка.

Американский журнал Time составил список 100 влиятельнейших женщин столетия.

Рейтинг был составлен в рамках ежегодного спецпроекта Человек года, но в расширенном формате. Так, редакция издания выбрала самую влиятельную женщину каждого года, начиная с 1920-го, пишет НВ.

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В Time отмечают, что на протяжении 72 лет журнал выбирал Мужчину года, и лишь в 1999 году было принято решение изменить название рейтинга на Человек года, что позволило включать в список женщин.

Каждой героине из рейтинга 100 влиятельнейших женщин столетия была посвящена отдельная обложка. Всего было представлено 89 новых обложек, в то время как остальные 11 украсили женщины, которые ранее уже провозглашались Человеком года.

«Мы создали 89 новых обложек, многие из которых были разработаны известными художниками. Мы оставили 11 обложек для женщин, которых ранее мы уже называли Человеком года. 100 имен в этом проекте являются результатом многомесячной работы, которая началась со списка из 600 номинаций, составленного сотрудниками Time — специалистами в данной области, нашим креативным партнером, режиссером Альмой Харель и комитетом известных женщин из разных сфер», — сообщает издание.

В рейтинг вошли многие выдающиеся женщины, в числе которых — американские певицы Мадонна и Бейонсе, британская королева Елизавета II и принцесса Диана, мексиканская художница Фрида Кало, эко-активистка Грета Тунберг, бывшая первая леди Америки Мишель Обама, американская комедиантка Эллен Дедженерес, ирландская исполнительница Шинейд О’Коннор, американская писательница Амелия Эрхарт и многие другие.

«От Амелии Эрхарт до Бейонсе, от Эвы Перон до Малалы Юсуфзай — встречайте 100 женщин, определивших облик столетия», — пишут авторы рейтинга.