Кола и шоколад — это идеальное сочетание для тортов.

Торт с кока-колой и шоколадом – это крайне удачное сочетание вкусов. Это влажный и нежный шоколадный торт с насыщенным вкусом какао, покрытый тонкой шоколадной глазурью. Кока-кола дополняет и углубляет шоколадный вкус, а углекислый газ в газировке действует как разрыхлитель в торте. Блестящая, хрустящая глазурь, также приправленная еще одной порцией колы, идеально контрастирует с влажной начинкой.

Портал SimplyRecipes публикует рецепт этого вкуснейшего десерта, на приготовление которого уйдет всего 20 минут, и еще полчаса на выпечку. Вы можете использовать ароматизированную колу в этом рецепте, например вишневую или ванильную.

Ингредиенты:

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350 мл Coca-Cola (или другого безалкогольного напитка со вкусом колы)

220 несоленого масла

46 г несладкого натурального какао-порошка

275 г универсальной муки

350 г гранулированного сахара

1 1/2 чайных ложки пищевой соды

3/4 чайной ложки соли

3/4 стакана сметаны комнатной температуры

2 больших яйца комнатной температуры

1 чайная ложка ванильного экстракта

Для глазури

350 мл кока-колы

100 г несоленого масла, нарезанного кубиками

20 г стакана несладкого натурального какао-порошка

463 г сахара

1/4 чайной ложки соли

Как приготовить:

Разогрейте духовку до 175 °С.

Сбрызните противень для выпечки размером 20х30 см антипригарным спреем и отставьте в сторону.

В кастрюле смешайте колу, масло и какао. Доведите до кипения на среднем огне и готовьте, часто помешивая, чтобы убедиться, что смесь не выкипела, пока масло не растает, а ингредиенты не смешаются, около 7 минут. Снимите кастрюлю с огня и дайте остыть в течение 5 минут.

В большой миске смешайте муку, сахар, соду и соль. Вылейте теплую смесь колы в мучную смесь и перемешайте. Добавьте сметану, яйца и ваниль, взбивая до однородной массы.

Переложите тесто в подготовленную форму для выпечки, распределив его ровным слоем. Выпекайте до тех пор, пока края торта не начнут отходить от стенок формы, а зубочистка, вставленная в центр, не выйдет с несколькими влажными крошками, 28–30 минут.

Выньте из духовки и дайте остыть в форме для выпечки на решетке, пока готовите глазурь.

Тем временем приготовьте глазурь:

В большой кастрюле доведите колу до кипения на среднем огне. Кипятите, пока кола не уменьшится до 1/3 стакана, около 15 минут.

Добавьте масло и какао в уваренную колу и продолжайте готовить, постоянно помешивая, пока масло не растает, а какао полностью не смешается, около 30 секунд. Добавьте сахарную пудру и соль и взбивайте до однородной массы.

Полейте глазурью теплый торт, распределив ее ровным слоем. Дайте глазированному торту отдохнуть, пока он не остынет до комнатной температуры, а глазурь полностью не застынет, около полутора часа. Нарежьте и подавайте.

Ранее УНИАН делился рецептом безлактозного шоколадного торта.

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