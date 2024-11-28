Есть люди, которые любят винтажные безделушки, и такие локации именно для них.

В мире очень много людей, которые могут "охотиться" и даже путешествовать за довольно старыми, но все еще стильными вещами. К примеру, хотите ли вы пару платьев 1960-х годов или французскую мебель эпохи Наполеона, винтажные книги и пластинки для пополнения коллекции или просто старую посуду, чтобы украсить полки на кухне.

На блошиных рынках Европы найдется богатый выбор для тех, кто готов поискать, чтобы найти настоящие сокровища, пишет Lonely Planet. Существует список одних из самых атмосферных блошиных рынков, где можно погулять и насладиться фрагментом местной жизни.

1. Марше о Пюсе Сент-Уэн, Париж, Франция

Видео дня

Часы работы: 8 утра - полдень в пятницу, 10 утра - 6 вечера в субботу и понедельник.

2. Портобелло Роуд, Лондон, Великобритания

Часы работы: ежедневно с 8:00 до 19:00.

3. Фейра-да-Ладра, Лиссабон, Португалия

Часы работы: вторник с 9:00 до 17:00, суббота с 9:00 до 19:00.

4. Брадери де Лилль, Лилль, Франция

Часы работы: 8 утра субботы до 6 вечера воскресенья, первые выходные сентября

5. Монастираки, Афины, Греция

Часы работы: с рассвета до заката ежедневно

6. Порта Портезе, Рим, Италия

Часы работы: с 7:00 до 14:00 в воскресенье.

7. Эль-Растро, Мадрид, Испания

Часы работы: с 8:30 до 15:00 в воскресенье.

8. Marché aux Puces, Брюссель, Бельгия

Часы работы: с 9:00 до 14:00 с понедельника по пятницу, до 15:00 в субботу и воскресенье.

9. Базар на Коле, Варшава, Польша

Часы работы: с 7:00 до 14:00, суббота и воскресенье.

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