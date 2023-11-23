Задача очень непростая, но вы можете себе ее легко упростить - увеличьте масштаб картинки.

Некоторые люди наделены уникальной особенностью - безупречным зрением, и вы, возможно, принадлежите к их рядам и об этом даже не догадываетесь. Чтобы проверить, действительно ли это так - попробуйте вовремя справиться с необычной оптической иллюзией, на которой изображено много каштанов.

Если у вас отличное зрение, вы можете справиться с задачей всего за 7 секунд. Обратите внимание на то, что иногда каштаны и желуди очень легко перепутать, особенно, если они мокрые. Будьте максимально внимательны и тогда, возможно, вовремя найдете спрятанный желудь.

Когда задание станет вам понятным, и вы настроитесь - засекайте время и начинайте поиски. Главное - не тратьте время на обычное разглядывание объектов, поскольку вам нужно их просто "сканировать" за миллисекунды.

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Возможно, 7 секунд уже прошло, а желудь вы так и не нашли. В таком случае - немного упростите себе задачу - увеличьте масштаб рисунка и повторите попытку. Не сдавайтесь и тогда точно одержите победу.

А сейчас мы вам покажем, где находился желудь на оптической иллюзии.

Вот такая головоломка для настоящих гениев уже появилась в сети

На картинке изображен заснеженный парк развлечений с динозаврами, и на ней нужно найти собаку.

Отмечалось, что лишь люди с очень высоким уровнем IQ (коэффициент интеллекта) смогут разыскать животное за 10 секунд. Обратите внимание на то, что необходимо очень быстро переключать внимание с одного объекта на другой.

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