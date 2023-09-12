Художник использовал одну хитрость, чтобы запутать вас.

В сети распространилась новая сложная оптическая иллюзия, справиться с которой смогут лишь гении. На картинке, которую распространило издание The Sun, вам нужно найти кролика, спрятавшегося где-то среди деревьев и зелени. Утверждается, что только люди с высоким IQ могут справиться с задачей за 9 секунд

Ваше внимание сначала привлекают камни и листья, так как для некоторых людей они могут быть похожи на голову кролика, но это только для того, чтобы отвлечь вас от поиска.

При этом художник использовал определенную хитрость, чтобы запутать мозг и заставить вас тратить время на поиски не в тех местах.

Видео дня

Если вы не можете найти кролика, смотрите решение ниже.

Если изображение перевернуть, заметить кролика станет намного легче.

Еще интересные головоломки

На этой головоломке нужно найти привидение среди гостей всего за 30 секунд - здесь нужно применить логическое мышление.

А это задание для людей с идеальным зрением - нужно найти 3 яблока среди помидоров менее чем за 20 секунд.

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