Когда поймете, как лучше действовать, чтобы вовремя справиться с задачей, - засекайте время.

Вы можете ужасно себя недооценивать - возможно, ваша внимательность зашкаливает, а зрение просто орлиное. Чтобы точно знать, так ли это - попробуйте справиться со сложной оптической иллюзией.

На картинке из хлева, где немало коров, сено и мужчина с вилами, необходимо за 7 секунд разыскать кота, который хорошенько "прячется". Лишь 1 человек из 10 сможет вовремя разыскать хвостатого.

Настройтесь на очень быстрый поиск животного, осознайте, что нельзя тратить драгоценные миллисекунды на обычное рассматривание изображения, а уже потом включайте обратный отсчет времени.

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Если готовы к работе - желаем вам удачных поисков.

Эта оптическая иллюзия и в самом деле сложная, поэтому не расстраивайтесь, если после первой попытки потерпели провал. Возможно, надо сменить тактику, дать глазам отдохнуть и снова начать поиски.

Сейчас мы вам покажем, где на оптической иллюзии "прятался" кот.

Такая удивительная головоломка уже опубликована

УНИАН разместил изображение-головоломку, на котором среди чаек, лебедей и уток необходимо разыскать голубя.

С этой задачей за 5 секунд способны справиться только настоящие уникумы. Чтобы найти птицу, необходимо иметь отличное зрение и необычайную внимательность. Проверьте свои силы.

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