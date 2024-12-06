Вы можете устроить соревнования с друзьями или коллегами.

Уже вскоре все будут праздновать один из самых ожидаемых праздников - Новый год. УНИАН предлагает вам начать создавать праздничное настроение уже сейчас, с этим поможет веселая головоломка.

На вас смотрят 15 добродушных дедов морозов. Их образы хорошо знакомы и малышам, и взрослым - красный кожух, новогодний колпак, черные сапоги и ремень.

14 фигурок абсолютно одинаковые, но одна имеет малозаметное отличие. Ваша задача состоит в том, чтобы быстро его отыскать!

Видео дня

Советуем установить таймер на семь секунд, чтобы не пропустить момент, когда времени не останется. Поторопитесь!

Испытаете трудности с поиском? Тогда советуем воспользоваться подсказкой! Попробуйте более внимательно присмотреться к туловищам и головам "дедов".

Правильный ответ

Одна из фигурок имеет значительно более короткую бороду, чем другие.

Головоломки от УНИАН

Хотите примерить на себя роль настоящего детектива? Тогда попробуйте по изображению определить, кто из двух парикмахеров в салоне является ненастоящим.

Фанаты тестов на проверку внимательности будут в восторге от головоломки с сапогами, среди которых спрятали особую пару.

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