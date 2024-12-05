Разнообразные иллюзии и тесты заставят наш мозг быстро и эффективно обрабатывать информацию, докапываясь до разгадки.
Портал Jagran Josh создал головоломку, которая позволит вам проверить свои аналитические способности и узнать, насколько вы наблюдательный человек. Главное условие - решить ее надо всего за пять секунд.
Перед вами изображение салона красоты, который принимает двух женщин. Обе посетительницы немного смущенно смотрят на мастеров. Дело в том, что один из парикмахеров является фальшивым. Готовы определить, кто именно?
Если вам понадобится подсказка, то можете найти ее сразу под изображением.
Не можете разобраться? Попробуйте внимательно присмотреться к инструментам, которые держат в руках мужчины.
Правильный ответ
Первый мужчина точно не парикмахер, поскольку у него в руке спрей от насекомых.
Головоломки для читателей УНИАН
Люди с хорошим зрением и способностью замечать детали точно смогут быстро найти ложную карту среди рассыпанной игровой колоды.
А настоящие детективы быстро разгадают, кто же из изображенных на картинке людей является настоящим воришкой.