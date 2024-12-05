Не дайте себя обмануть / Коллаж УНИАН / фото ua.depositphotos.com, Jagran Josh

Разнообразные иллюзии и тесты заставят наш мозг быстро и эффективно обрабатывать информацию, докапываясь до разгадки.

Портал Jagran Josh создал головоломку, которая позволит вам проверить свои аналитические способности и узнать, насколько вы наблюдательный человек. Главное условие - решить ее надо всего за пять секунд.

Перед вами изображение салона красоты, который принимает двух женщин. Обе посетительницы немного смущенно смотрят на мастеров. Дело в том, что один из парикмахеров является фальшивым. Готовы определить, кто именно?

Видео дня

Если вам понадобится подсказка, то можете найти ее сразу под изображением.

фото Jagran Josh

Не можете разобраться? Попробуйте внимательно присмотреться к инструментам, которые держат в руках мужчины.

Правильный ответ

Первый мужчина точно не парикмахер, поскольку у него в руке спрей от насекомых.

фото Jagran Josh

Головоломки для читателей УНИАН

Люди с хорошим зрением и способностью замечать детали точно смогут быстро найти ложную карту среди рассыпанной игровой колоды.

А настоящие детективы быстро разгадают, кто же из изображенных на картинке людей является настоящим воришкой.

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