Один из них впервые оказался в женском салоне.

Разнообразные иллюзии и тесты заставят наш мозг быстро и эффективно обрабатывать информацию, докапываясь до разгадки.

Портал Jagran Josh создал головоломку, которая позволит вам проверить свои аналитические способности и узнать, насколько вы наблюдательный человек. Главное условие - решить ее надо всего за пять секунд.

Перед вами изображение салона красоты, который принимает двух женщин. Обе посетительницы немного смущенно смотрят на мастеров. Дело в том, что один из парикмахеров является фальшивым. Готовы определить, кто именно?

Видео дня

Если вам понадобится подсказка, то можете найти ее сразу под изображением.

Не можете разобраться? Попробуйте внимательно присмотреться к инструментам, которые держат в руках мужчины.

Правильный ответ

Первый мужчина точно не парикмахер, поскольку у него в руке спрей от насекомых.

Головоломки для читателей УНИАН

Люди с хорошим зрением и способностью замечать детали точно смогут быстро найти ложную карту среди рассыпанной игровой колоды.

А настоящие детективы быстро разгадают, кто же из изображенных на картинке людей является настоящим воришкой.

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