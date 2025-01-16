Предлагаем пройти быстрый и интересный тест.

Люди ежедневно сталкиваются в интернете с огромным количеством информации, в частности с разнообразными изображениями. Оптические иллюзии от УНИАН помогут остановиться и попробовать посмотреть на них по-новому.

На уютной картинке ниже можно увидеть девушку, которая готовит себе кофе на просторной кухне. На первый взгляд кажется, что все нормально, однако есть одна логическая погрешность, которую необходимо найти.

Усложняем задачу тем, что на поиски есть только пять секунд.

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Что же не так на картинке?

Ответ был прямо перед глазами - кофеварка работает несмотря на то, что не включена в розетку.

Другие загадки от УНИАН

Ранее в сети появилась очень сложная числовая загадка. Вам необходимо найти закономерность в последовательности чисел 8 549 176 320.

А тем, кто любит искать лишнее на картинке, понравится головоломка с невероятно красивыми котами.

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