Хироманты давно утверждают, что линии на наших ладонях могут не только рассказать все о своих владельцах, но и даже предсказать будущее.
Культура чтения по ладони имеет очень долгую историю и уходит корнями в древнюю Индию и Китай.
Сегодня рассмотрим тест на черты характера по линии сердца на ладони. Также, возможно, вам понравится тест на тип личности по картинке.
Для нового вам нужно просто взглянуть на свои руки и сравнить их с изображением ниже.
Психологический тест на характер - результаты
1. Линия на ладони тянется к среднему пальцу
Как гласит этот тест на характер, вы независимая, амбициозная, умная личность с большим количеством позитивных качеств, которые помогают вам в суждениях и принятии решений.
Некоторые могут осуждать вас за прагматичные и даже эгоистичные взгляды, поэтому не лишним будет больше развивать свои хорошие качества, чтоб лучше зарекомендовать себя в обществе.
2. Линия сердца на ладони идет вверх между указательным и средним пальцами.
Вы внимательная, добрая и заслуживающая доверия личность. Однако вы слишком легко пускаете людей в свое сердце. Будьте осторожны и приложите усилия, чтоб защитить себя.
У вас большое, доброе сердце, но не давайте окружающим принимать это как должное и использовать для своих интересов. Быть добрым, но при этом отстаивать себя - это очень сложно, но стоит того.
3. Линия направлена к указательному пальцу.
Вы довольны своей личной жизнью и она не вызывает у вас сомнений. При этом не так важно, есть у вас отношения или вы одиноки. Возможно, эта уверенность в себе потребует времени для развития. Когда этот момент настанет, вы сможете улучшить и другие области своей жизни. Главным вашим врагом в этом является страх.
"Страх убивает уверенность в себе, но есть кое-что, что вы можете сделать со своими страхами, чтобы они не овладели вами. Вы встречаетесь с ними лицом к лицу", - посоветовала карьерный и жизненный коуч Хизер Молдер.
Хотя это кажется банальностью, люди прилагают много сил, чтоб избегать своего страха. В результате он только становится больше и может даже разрушить вашу уверенность.
4. Линия сердца на ладони идет вниз.
Вы терпеливая, заботливая, спокойная, сердечная и светлая душой личность.
Вы именно тот человек, который жертвует своим свободным временем для волонтерства и помощи другим. Для вас это не тяжелая обязанность, а возможность стать счастливее и избавиться от лишнего стресса. Это подтверждают и результаты исследования 2023 года, которое опубликовано в Национальной библиотеке США.
Это простой психологический тест, который призван помочь людям лучше узнать себя. Не стоит принимать его результаты слишком близко к сердцу, ведь только вы решаете, каким человеком быть.