Предлагаем вам испытать свою внимательность.

Даже самые преданные фанаты головоломок могут столкнуться с задачей, которая им не по силам. Сегодняшний тест может стать для вас именно таким!

На новом фото от УНИАН изображено множество игровых карт, которые лежат как открытой стороной вверх, так и закрытой. Ваша задача - внимательно рассмотреть их и заметить логическую ошибку.

Эта задача не была бы такой сложной, если бы не ограничение во времени. Как всегда, вы должны справиться довольно быстро, чтобы получить уверенную победу.

Видео дня

Даем вам 10 секунд, за которые надо не только рассмотреть все детали изображения, но и отыскать ошибку!

Правильный ответ

Если вы справились, то попробуйте посоревноваться в скорости с друзьями.

Головоломки и тесты от УНИАН

Если вам нравится устраивать проверки своей внимательности, то попробуйте определить, какой из персонажей рисунка на самом деле является призраком.

Также можете повысить уровень сложности и взяться за поиски особенного котика, который прячется среди своих близнецов.

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